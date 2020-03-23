حملات على صيدليات البحر الأحمر لضبط أسعار مستلزمات مواجهة كورونا

شنت، اليوم الاثنين، إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر حملات تفتيشية مكبرة على الصيدليات بمدن المحافظة، بالاشتراك مع مباحث تموين القصير ومجلس مدينة سفاجا، وذلك لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية.

ومرت الحملات على 65 صيدلية بجميع مدن المحافظة، منها 31 بالغردقة، و7 بسفاجا، و7 برأس غارب، و6 بمرسى علم.

وأسفرت الحملة عن غلق إدارى لصيدليتين بالغردقة، لعدم وجود مدير فني مسئول، وتحرير محضر آخر لصيدلية لوجود مستلزمات طبية بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار الحملات على جميع الصيدليات لضبط أسعار الدواء، ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين.