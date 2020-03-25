مركز سموم جامعة الإسكندرية يحذر: الكلور لا يخلط بأي مواد سوى الماء

علقت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم بجامعة الإسكندرية، على حادث مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها بالاختناق، بسبب خلطة لتطهير المنزل خوفا من فيروس كورونا، مؤكدة على أن مثل هذه الحالات تتكرر من المصريين على مدار السنين، فدائما ما يتم خلط الكحول مع الكلور أو الكلور مع الفلاش أو الكلور مع الخل والملح.

وأكدت غانم على أن خلط المواد الكميائية يقلل فاعليتها، لأنه يوجد مواد معاكسة لبعضها البعض، إضافة لتكون مواد سامة من هذه الخلطات، مشددة على أن الكلور لا ينبغي أن يخلط بأي شيء غير الماء، لأن خلطه بأي شيء يكون غاز الكلور السام، أو الكلورفورم الذي يسبب إغماء كاملا واختناقا.

واستكملت غانم أن السيدة التي توفيت من خلط المواد الكميائية جاء نتيجة الغازات السامة مع غلق النوافذ، ما أدى للاختناق، مشددة على أن المطهرات المنزلية أفضلها المياه والصابون أو كحول مخفف، وبالنسبة للأسطح يضاف الكلور بنسب بسيطة.