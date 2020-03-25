أبو شقة: أزمة كورونا حققت مزيدا من التقارب بين الحكومة والشعب

أشاد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بإجراءات الحكومة وقراراتها لمواجهة كورونا، موضحا أنها مؤشر لحرصها على حياة المواطنين وصحتهم، وعلى الجميع أن ينصاع لهذه الإجراءات والقرارات، مشيرا إلى أن الحكومة أثبتت جدارتها في إدارة الأزمة، وسرعتها في اتخاذ القرارات.

وأضاف"أبو شقة" لـ"الوطن"، أن أزمة فيروس كورونا، خلقت حالة جديدة من التعاون والتقارب بين الشعب والحكومة، ربما يظهر أثارها في أمور أخرى بعد انتهاء هذه الأزمة، موضحا أن النظام والحكومة بهذه الإدارة الأخيرة في أزمة فيروس كورونا، ومن قبلها إدارتها لموجة الطقس السيئ التي انتابت البلاد مطلع الشهر الجاري، حقق مزيد من الشعبية له.