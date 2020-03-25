بشنط تموينية.. حزب الوفد يساعد المتضررين من تداعيات أزمة كورونا

أطلق حزب الوفد مبادرة "خليك في بيتك.. واحنا معاك"، بهدف دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومساعدة المواطنين في الأزمة بشنط تموينية.

وقالت أمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحملة الجديدة ستذهب إلى أبواب كل المنازل، لتقديم شنطة تموينية مجانًا تحتوي على العديد من السلع بما يكفي احتياج كل أسرة، في محاولة من الوفد لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تحت وطأة فيروس كورونا.

وأضافت "رمزي"، أن المبادرة ستجوب محافظات مصر لتخفيف الأعباء على كاهل الأسر البسيطة، وتستهدف الفئات المتضررة من الحظر، ومنها العمالة الموسمية والفقراء والمحتاجين.

وتابعت، أن الحزب يعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومسانداتهم توعويًا وتقديم الإرشادات اللازمة، والالتزام بكافة الأوامر التي تصدرها السلطة التنفيذية في هذا الشأن.