"لو عايز شقة".. نصائح قانونية مهمة قبل شراء وحدة سكنية

قدمت نقابة المحامين عددا من النصائح القانونية المهمة، التي لا بد من مراعاتها عند شراء أي وحدة سكنية.

وتقدم "الوطن" فيما يلي أهم النصائح القانونية، وفقا لما جاء على الموقع الرسمي لنقابة المحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، فيما يلي:

النصائح القانونية الواجب مراعاتها قبل شراء وحدة سكنية

يجب أن تتحرى مجموعة من الخطوات القانونية المهمة والإجراءات اللازمة بشكل أساسي، لتجنب المشاكل القانونية والمادية.

ـ يجب التأكد من وجود أوراق الملكية الخاصة بأرض العمارة المقامة بها الوحدة السكنية، مع مراعاة إذا كانت ملكية لشخص أم عدة أشخاص.

ـ التأكد من رخصة المباني، وجهة صدورها، وعدد الأدوار الصادر بها الرخصة، للتأكد من وجود الوحدة المزمع شراؤها ضمن الأدوار المرخصة.

ـ يجب أن يشمل عقد الشراء على بند الثمن، مساحة الوحدة، نسبة الأرض الشائعة لها، ومواصفات الوحدة المباعة من جميع أوصافها والدور المقامة فيه.

ـ التأكد من أن البائع أو البائعين ملتزمون بالعقد بالحضور بوكيل عنهم أمام الجهات المختصة أو المحكمة المختصة.

ـ يراعى عند سداد ثمن العقار بالكامل نقداً، التأكد من العقد بإثبات أن الثمن خالص تماماً، وأن التوقيع يعتبر مخالصة بهذا الثمن، وفي حالة كان على دفعات يجب التأكد من أن المقدم المدفوع مذكور وأن الدفعات المؤجلة مثبتة بالعقد بالمبلغ والتاريخ لكل سداد.

ـ ضرورة الحصول على صورة من جميع أوراق الملكية للأرض والرخصة، إضافة إلى عقد البيع.

ـ ضرورة التأكد من وجود شرط جزائي على من يخالف أياً من بنود العقد سواء مواعيد السداد أو مواعيد التسليم للشقة، أو أي التزام آخر بالعقد مع نفاذ العقد.