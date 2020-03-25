بسبب المال.. مزارع و2 آخرين يختطفوا صديقهم تحت تهديد السلاح في سوهاج

اتفق مزارع و2 من أصدقائه على الانتقام من صديقهم الرابع، فأعدوا كمينا له، أثناء عودته إلى منزله بالطريق الزراعي بسوهاج، واختطفوه تحت تهديد السلاح.

جرى ضبط المتهمين وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول فى محضر الشرطة، "إن الضحية خدعهم بسبب الشراكة فى عمل منذ عام، وقرروا اختطافه للانتقام منه، قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت أجهزة مديرية أمن سوهاج، ملابسات إطلاق شخصين مجهولين يستقلان سيارة ملاكي، أعيرة نارية فى الهواء واختطاف مزارع مُقيم بدائرة جرجا، وذلك أثناء تواجده أمام منزله بذات الناحية.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، عن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة العسيرات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف وضبط المتهمين بمسكن أحدهم، وبحوزتهم بندقيتين آليتين، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأمكن تحرير المختطف.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بدافع الانتقام من المجني عليه، لخلافات سابقة بينهم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.