الصحة: المتعافون من كورونا يسجلون نتيجة سلبية مرتين متتاليتين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا 93 حالة، وهو مؤشر إيجابي، ومصر من أعلى الدول في نسب الشفاء عالميا، موضحا أن 442 مصاب الحالييين، منهم 113 حالة تحولت النتائج من إيجابية لسلبية.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الحالة التي تشفى شفاء كامل، تأتي نتيجة التحاليل سلبية مرتين متتاليتين، بينهما 48 ساعة، وهو ماحدث مع الـ93 حالة ممن شفوا بشكل نهائي، وخرجوا من المستشفيات.

وتابع مجاهد، أن الحالات شفيت بشكل تام، ويستطيعوا التعامل مع أسرهم، ويعودوا لحياتهم الطبيعية بشكل كامل، مشيرا إلى أن أكثر من 50% من الحالات التي يتم اكتشافها حاليا، جميعها من المخالطين ممن تم الإعلان عنهم مسبقا.