الصحة العالمية: كورونا في مرحلة مأساوية.. والعالم يتأهب لإجراءات أشد

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وقالت المنظمة" "هذا هو وقت التضامن العالمي لمواجهة تهديد فيروس كورونا".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس إدهانوم، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يصل فى كل يوم إلى مرحلة مأساوية.

وحذر مدير عام منظمة الصحة العالمية فئة الشباب على مستوى العالم من الاعتقاد بأنهم في مأمن من خطر الفيروس، وقال إن الكثير من الدول أبلغت بحالات كثيرة لشباب أصابهم الفيروس، ومنهم من أصيب بأعراض حادة للمرض.

ونصح "إدهانوم" الجميع بالاعتناء بصحتهم العقلية والتحدث مع أصدقائهم، وقال إن الشعور بالقلق هو طبيعي وعلى الأشخاص أن يجعلوا الثقة تساعدهم، كما نصح بعدم الإنصات طوال الوقت إلى الأخبار وأن يقوم الجميع بالحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة، كما نصح بالقيام بتمارين رياضية للبالغين ولو لعدة دقائق كل يوم وعدم البقاء في المنزل في نفس الوضع طوال الوقت والتحرك حتى داخل المنزل أو الخروج لبعض الوقت للمشي مع الحرص الكامل على التباعد في المسافة مع الآخرين.

وشدد المدير العام للمنظمة، على أنه في حال الخروج فإن الشخص عليه أن يعرف إلى أين قراره بالذهاب لأن هذا قد يكون قرار حياة أو موت له أو لغيره، وقال إن الفيروس خطف العديد من الأرواح ولكنه يقدم الفرصة لتتوحد الإنسانية مع بعضها البعض، ونوه بأن المنظمة قالت منذ البداية إن لديها قلق بشأن الأنظمة الصحية الضعيفة في بعض البلدان، وإن المخاوف أصبحت حقيقية الآن، وبات التعامل مع ذلك أمرا عاجلا.