العموم الكندي يقر حزمة إعانات بقيمة 82 مليار دولار للحد من كورونا

أقر مجلس العموم الكندي، اليوم، حزمة إعانات وتحفيز فيدرالية، تقدر بمليارات الدولارات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسمحت الحزمة للحكومة، بإنفاق 82 مليار دولار كندي، للمساعدة الطارئة والتحفيز الاقتصادي، وحصل مشروع القانون على دعم جميع الأحزاب، بعد التعديلات التي ألغت أحكاما تمنح مجلس الوزراء سلطات غير مسبوقة.

مقاطعة أونتاريو تسجل 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس

وسجلت مقاطعة أونتاريو 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس وحالة وفاة وحيدة صباح اليوم، مما رفع عدد الحالات، ومن ضمنها حالات الوفيات والشفاء، إلى 688 حالة، وهي أعلى زيادة يومية في الحالات النشطة منذ تسجيل أول حالة للفيروس في المقاطعة في نهاية يناير الماضي.