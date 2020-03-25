النيابة تبدأ التحقيق مع 5 صينيين بعد ضبطهم يشوون الثعابين بشقة في القاهرة الجديدة

تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع 5 شباب من دولة الصين، بعد القبض عليهم داخل شقة مفروشة أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين، وتجهيزها كوجبة غذاء.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من احد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.

وداهمت الشرطة الشقة، وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء، وضبط 5 من الصينيين، بينهم سيدتان، وتم التحفظ على كمية من الثعابين كانت إحدى السيدات "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غداء لأصدقائها الصينين.

ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة، وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.