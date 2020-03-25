خبيرة مصرفية: يجب الاعتماد على الموبايل البنكي لتجنب نقل العدوى

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن كورونا ستؤدي إلى أننا نضطر لاستخدام خدمات التحول الرقمي بصفة أكبر من أي وقت آخر، ناصحة بضرورة التعامل بحرص خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي، فكلما ابتعدنا عن التعامل النقدي، أفضل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ويجب الاعتماد على الموبايل البنكي، لمنع انتشار الأمراض والوقوف في طوابير.

وأوضحت خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس، لبرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يمكن الاستفادة من استخدام الموبايل البنكي في التعاملات البنكي، ووسائل الدفع.

وأشارت إلى أنه جرى رفع حد السحب من ماكينات الصرف الآلي لتغطية الاحتياجات، لافتة إلى أن كل قطاع في الدولة، يتيح تعاملاته أون لاين مثل الضرائب، حيث بدأ العملاء بإرسال إقراراتهم الضريبية بشكل إلكتروني، ما تعد خطوة جيدة جدا وتؤدي لتقليل الروتين.