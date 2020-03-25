"الخارجية": السعودية تسمح للمصريين العالقين بتمديد تأشيرات الزيارة

قال السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، اليوم، إن السلطات السعودية، سمحت للمصريين العالقين بالمملكة، بتمديد تأشيرات الزيارة لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الأصلية، عبر منصتي "أبشر" و"مقيم".

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأحوال المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالإجراءات الاحترازية، التي تطبقها السلطات المصرية والسعودية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن بينها تعليق الطيران بين البلدين.

وأوضح هاشم، أن السلطات السعودية أتاحت للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم خلال المدة النظامية لموسم عمرة 1441، التقدم بطلب للإعفاء من الآثار القانونية والغرامات المالية المترتبة على ذلك، بحد أقصى يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، من خلال موقع وزارة الحج والعمرة https://eservices.haj.gov.sa.

وزير الخارجية يبحث مع قيادات الوزارة التداعيات المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس

وبحث سامح شكري وزيرالخارجية، اليوم، مع عدد من السفراء مُساعدي وزير الخارجية وذلك لبحث التطورات المتعلقة بمكافحة انتشار الفيروس وتداعيات ذلك على أحوال المواطنين المصريين بالخارج فضلاً عن جهود وزارة الخارجية المُكثفة في هذا الشأن.

وقال المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه في ضوء التطورات المتلاحقة المرتبطة بالتدابير الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من تفشي الفيروس والتداعيات المترتبة على ذلك والتي أثرت على أحوال المقيمين والزائرين من المواطنين المصريين بالخارج.

استمع شكري إلى الجهود التي تبذلها البعثات المصرية بالخارج في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات المعنية بدول الاعتماد لتسهيل إعادة المصريين العالقين بالخارج بالتعاون مع الجهات المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى استمرار التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية للاطمئنان على أحوالهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة ومتابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا بالفيروس في الدول الأخرى.

وتناول شكري مع مساعديه كافة تفاصيل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الخارجية لمكافحة انتشار الفيروس؛ وذلك حرصاً على سلامة العاملين بالوزارة والمترددين عليها.

وكان وزير الخارجية، كلف رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بتوجيه رسالة إلى أعضاء الجالية المصرية في دولة الاعتماد حول جهود الدولة المصرية اتصالاً بمواجهة انتشار الفيروس، فضلاً عن قيامهم بتخصيص وسيلة تواصل للرد على كافة استفسارات وطلبات المواطنين المصريين في الخارج.