تعرف على خطوات في المنزل تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

شرح الطبيب المصري أسامة حمدي الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية، طرق الوقاية من فيروس كورونا في المنزل إذا ظهرت عليك هذه الأعراض وكيف تعرف إذا أصبت بها أم لا، بالخطوات التالية: كيف تعرف أنك أصبت به؟

1- اسأل نفسك أولًا عن السبب في احتمال الإصابة وعادة ما تكون مخالطة شخص مصاب بالفيروس من مسافة تقل عن متر ونصف ولفترة تتجاوز 15 دقيقة أو لمس سطح ملوث بالفيروس فالفيروس يبقى على الأسطح الصلدة لمدة 2-3 أيام.

2- فترة حضانة الفيروس في المتوسط 4 أيام من تاريخ التعرض للعدوى تظهر بعدها الأعراض ولكنها قد تقصر لمدة يومين وقد تطول لمدة 14 يوما.

3- الأعراض المؤكدة ارتفاع متدرج في درجة الحرارة وسعال جاف تزداد شدته مع الوقت وضيق في التنفس قد يزيد إلى ضيق شديد في التنفس في حالة الالتهاب الرئوي الحاد، لاحظ أن الرشح والزكام والتهاب الحلق بدون ارتفاع حرارة أو حدوث سعال مع بلغم ليسوا من أعراض الفيروس ويمكن أن تكون مجرد أعراض نزلة برد.

4- مضاعفات الفيروس تظهر تدريجيًا في صورة ضيق في التنفس وتظهر عادة بعد 8-9 أيام من ظهور الأعراض. وتختلف عن الإنفلونزا والتى تظهر أعراضها سريعًا وتكون مصحوبة برعشة وقيء وبدون سعال جاف فالسعال في الإنفلونزا عادة ما يكون مصحوبًا ببلغم والإنفلونزا لا يكون معها ضيق في التنفس والشفاء منها يكون سريعًا.

ثانيًا: ماذا تفعل؟

أ- العلاج بالمنزل

1- إذا شكيت أو تأكدت أنك مصاب بالفيروس لا تغادر المنزل ولمدة 14 يوما على الأقل وقم بالعلاج الموضح بعد ذلك.

2- أبلغ طبيبك بالتليفون أو اتصل برقم الطوارئ 105 وأوصف لهم حالتك وأعراضك وإن كنت تحتاج إجراء التحليل أم لا.

3- لا تذهب للمستشفى مطلقًا إلا إذا وجدت صعوبة شديدة في التنفس أو بدأت تحس بآلام وضغط مستمر في الصدر أو زرقة في الشفايف أو الوجه أو تغير في درجة وعيك وإذا ذهبت للمستشفى أو طلب منك الفحص عليك الاتصال بهذا المكان لإبلاغهم بقدومك قبل مغادرة المنزل وعليك أن ترتدي كمامة وتحمل مناديل ورقية معك.

ب- تجنب عدوى من معك

1- نم في غرفة منفصلة في المنزل واستخدم حماما خاصا بك إن كان متاحًا.

2- اطلب من كل من حولك أن يرتدي كمامة ولا يقترب منك لمسافة أقل من متر ونصف وأن يقوموا بتطهير جميع الأسطح الصلدة وألا يلمسوا أنفهم أو عينيهم أو فمهم إلا بعد غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو بالمطهر الكحولي ويفضل عدم تنظيفهم لسريرك ودورة المياه وقم أنت بتنظيفهم إن أمكن، وإذا اضطر الأمر لدخولهم لتنظيف دورة المياه عليهم الانتظار لفترة بعد مغادرتك لها.

3- لا تسعل أو تعطس إلا في منديل ورقي يغطي فمك وأنفك ويتم التخلص منه فورًا في كيس موضوع في صفيحة القمامة أو السعال في كمك مع التأكد من تغطية الفم والأنف تمامًا ثم غسل الأيدي لمدة 20 ثانية بالماء والصابون أو بمطهر كحولي لا تقل نسبة الكحول فيه عن 60%.

4- ابتعد تمامًا عن كبار السن فوق السبعين وعن المرضى بأى مرض مزمن كالسكري والربو وأمراض القلب والكلى ومرضى نقص المناعة خاصة من يتناولون عقارات لتثبيط المناعة بعد زرع الأعضاء والمعالجين بالكورتيزون.