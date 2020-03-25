إغلاق كنيسة القيامة في القدس لمدة أسبوع قابل للتمديد

أعلن رؤساء الكنائس إغلاق كنيسة القيامة في القدس، بدءًا من مساء اليوم لمدة أسبوع قابل للتمديد حسب الحاجة، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتماشيا مع حالة الطوارئ، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" .

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن في وقت سابق، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بالفيروس، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بكورونا المستجد إلى 64 إصابة، بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.

وذكرت "وفا" الفلسطينية، أن ملحم أوضح آخر مستجدات الفيروس، مساء اليوم، أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية، وزوج ابنتها، فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.

الحكومة الفلسطينية تدعو العمال في أراضي الـ48 إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي

ودعا ملحم، العمال في أراضي الـ48 إلى العودة لمنازلهم بحجر صحي عاجل لمدة 14 يوما، كي لا ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم، مشيرًا إلى أن "لقمة العيش صعبة ومرة لكن حياة أطفالنا وعائلاتنا أغلى من كل شيء".

وأوضح ملحم، أن السيدة الستينية كانت تعاني من انتكاسة صحية صباح هذا اليوم، وأخذت لها العينات قبل أن نتأكد من إصابتها، إلا أن وضعها الصحي كان سيئا وتوفيت على إثر ذلك، ونقلت العدوى إلى ابنتها وزوجها

وكانت الحكومة الفلسطينية، اعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة جراء الفيروس في الأراضي الفلسطينية لسيدة تبلغ من العمر 90 عامًا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.