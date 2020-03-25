عاجل.. وفاة أول طفل بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت الصحة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، وفاة شخص قاصر في لوس أنجلوس، أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولم تقدم سلطات الصحة في الولاية، وفقا لقناة "الحرة " الأمريكية، اليوم، أي معلومات عن الضحية، ولم توضح إن كانت تعاني من أمراض أخرى، مكتفية فقط بالإشارة إلى أن المتوفى أقل من 18 عاما.

ويعد القاصر المجهول، أول شخص يقل عمره عن 18 عاما، يلقى مصرعه جراء الفيروس في الولايات المتحدة، وبحسب سلطات الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجليس فإن حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المبلغ عنها حتى أمس الثلاثاء وصلت إلى 662 في حين سجلت المنطقة 11 حالة وفاة.

وبين تلك الحالات 10 قاصرين في الـ17 من العمر وأقل، فيما تتراوح أعمار 268 بين 18 و40 عاما، وفق السلطات الصحية التي أشارت إلى أن 119 من المرضى أدخلوا المستشفى.

وكان حاكم كاليفورنيا، جافين نوسم، أصدر أمرا تنفيذيا الخميس الماضي، يقضي بلزوم سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون نسمة منازلهم حتى إشعار آخر من أجل الحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت السلطات أن السكان لا يستطيعون مغادرة منازلهم إلا للحاجات الضرورية مثل شراء مواد غذائية أو أدوية أو لزيارة طبيب، ودعت المواطنين إلى العمل من بيوتهم باستثناء من يقدمون خدمات أساسية مثل العاملين في محلات السوبر ماركت ومحطات البنزين وعناصر الإطفاء والشرطة والصيادلة.

من جانبها، أشارت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة.

وأشارت آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير، وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا.

والفيروس انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي، فيما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن بيانات مراكز الرقابة على الأمراض، التي تعتبر هيئة فدرالية، قد تكون مختلفة عن البيانات التي تنشرها سلطات كل ولاية على حدة.

الرئيس الأمريكي يعلن "لويزيانا" منطقة كوارث بسبب كورونا

وفي سياق متصل، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان ولاية لويزيانا منطقة كوارث في إطار مساعيها لمكافحة تفشي الفيروس.

وكان حاكم الولاية جون بيل إدوارد، قد طلب هذا الإعلان في محاولة لتأمين مساعدات فيدرالية للولاية في ظل تحذيره من عدم وجود أسرة بالمستشفيات بمدينة نيو أورليانز بالولاية أوائل أبريل المقبل.

لويزيانا أصبحت واحدة من بين أكثر الولايات تعرضا للإصابات

وكان قد تم إعلان ولاية لويزيانا منطقة كوارث بسبب تفشي "كورونا المستجد" بها، إلى جانب أربع ولايات أخرى هي واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا وآيوا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

ويأتي هذا بعد أن أصبحت لويزيانا واحدة من بين أكثر الولايات تعرضا للإصابات حيث وصل عدد الحالات المؤكدة إلى 1400 حالة، وكانت أولى الإصابات بها قبل أسبوعين فقط، وهناك 46 حالة وفاة.

وسعى حاكم الولاية لتعويض ما تم إنفاقه من ميزانية الطوارئ بالولاية والمؤسسات المحلية بها والتي بلغت 66 مليون دولار لمواجهة الفيروس.

وكان حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كوومو، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية تجاوز 30 ألف حالة، بينهم 285 وفاة، استمرارًا لتدهور متسارع للأزمة الناجمة عن الفيروس.

وأضاف كوومو، أن 3805 مصابين بالفيروس"12%" يرقدون حاليًا في مستشفيات الولاية، بينهم 888"3%" في غرف العناية المركزة.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم، عن كوومو - في مؤتمر صحفي - قوله إن حصيلة الإصابات في ولاية نيويورك ارتفعت خلال اليوم الجاري بواقع 5146، ووصلت إلى نقطة 30811، علمًا بأن هذا العدد من المتوقع أن يزداد بشكل ملموس خلال الساعات القادمة.

وأشاركوومو، إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 285 حالة، بعد أن كانت هذه الحصيلة في الإحصائية الصادرة في هذا الوقت من أمس الثلاثاء 210 وفيات، في زيادة بواقع 75 حالة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن معظم الإصابات في الولاية تم رصدها في مدينة نيويورك، حيث ارتفع هذا العدد بواقع 2952 حالة ووصل إلى نقطة 17856 إصابة.