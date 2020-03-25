أهالي قرية صلاح يدشنون لجنة شعبية لمواجهة فيروس كورونا

دشَّن أهالي قرية نجريج بمحافظة الغربية مسقط رأس اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لجنة شعبية لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا بقريتهم.

وضمَّت اللجنة عمدة القرية الحج ماهر شتيه ووالد اللاعب محمد صلاح ومجموعة من كبار القرية وتطوع عدد كبير من الشباب للمشاركة في أي أعمال للجنة، وتم تعقيم المساجد والشوارع والمنازل الموجودة في القرية، كما ناشدت اللجنة بعمل مناشدة لجميع أهالي القرية الموجودين خارجها الآن للعمل أو السفر ومنهم عدد كبير يعمل في مشروعات العاصمة الإدارية وعدد آخر في القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة كانت خارج البلاد بعدم العودة إلى القرية حتى مرور على الأقل أسبوعين من الآن كي لا تنتقل أي عدوى لأهالي القرية.

من جانبه، قال ماهر شتيه عمدة القرية وأحد أعضاء اللجنة الشعبية، إن اللجنة سيكون منوط بها القيام على توعية أهالي القرية وأيضا جمع التبرعات من المتطوعين المساهمة في توفير أي نواقص سواء طبية أو غذائية ومساعدة المحتاجين وأيضا حل أي مشاكل تواجه أهالي القرية وذلك حتى انقضاء تلك الأزمة.