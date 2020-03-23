الغربية: تلقينا تبرعا بوحدتي تعقيم بقيمة 100 ألف جنيه و4 أطنان مطهرات

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك"، والتى أطلقتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا، لاقت تفاعلًا كبيرًا من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالمحافظة، حيث تسابق كثيرون فى التبرع بالمواد المطهرة والمستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وشنط مواد غذائية.

وأوضح أن المحافظة تلقت تبرعًا بوحدتي رش وتعقيم سعة 600 لترًا، تكلفتهما 100 ألف جنيه، وتبرع آخر بـ4 أطنان من المواد المطهرة، وكمية كبيرة من المستلزمات الطبية، و500 شنطة مواد غذائية، تشمل الواحدة منها على عبوات زيت وسكر وأرز ومكرونة وفول وشاي وسمن، وجار توزيعها بالمحافظة على الأسر الأكثر احتياجًا وعمال اليومية.

وأضاف نائب محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا للحد من انتشاره، إلى جانب إطلاق حملات كبرى للتوعية فى جميع أرجاء المحافظة لحث المواطنين على البقاء بالبيوت واتباع الإجراءات الوقائية والتى تعد سلاحًا للانتصار على الوباء.