محافظ أسيوط: كل الأجهزة التنفيذية منتشرة لتطبيق حظر التجوال

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن كل الأجهزة التنفيذية منتشرة في محافظة أسيوط، للتأكد من تطبيق قرار حظر التجوال، مشددا على الالتزام الجيد لمواطني المحافظة بالقرار.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هانفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الأجهزة الأمنية والقيادات الأمنية، منتشرة في شوارع أسيوط، والشوارع شبه خالية، مشددا على أن المواطنين يعرفون جيدا أن حظر التجوال الجزئي لصالحهم.

وتابع سعد، أن المحافظة مستعدة بشكل جيد في المستشفيات، كاشفا عن أن المحافظة كانت توجد بها حالات اشتباه، قادمة من الخارج.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، فيما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار. وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.