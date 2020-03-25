محافظ الدقهلية يتفقد الالتزام بغلق المحال: هدفنا حماية مصالح المجتمع

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الليلة، عددا من شوارع مدينة المنصورة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المنشآت والمحال التجارية يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد والعقيد تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة.

وقال المحافظ، إن الهدف من وضع مواعيد محددة لفتح وغلق المحال هو حماية مصالح المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين التي تأتي في مقدمة الأولويات وعلينا جميعا الالتزام بالإجراءات المتبعة.

وأضاف "مختار" في تصريح صحفي، أن القيادة السياسية أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الأزمات وأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحماية والحفاظ على سلامة المواطنين بعثت برسائل طمأنينة وأمان لدى الشعب.

وأشار إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات وخطوات جادة في تنفيذ غلق المحال وتطهير الأماكن العامة والخاصة والشوارع، مؤكدا على دور المجتمع المدني في الدقهلية والتعاون البناء مع المحافظة، إضافة إلى التنسيق والتعاون الكامل بين مختلف القطاعات هو سر نجاح تطبيق القرارات.

وأشاد محافظ الدقهلية بالوعي العام لدى أبناء الدقهلية والذي يظهر جليا في الالتزام بتطبيق قرار الغلق والالتزام بالمواعيد المحددة، كما أشاد بالتعاون المثمر مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، مؤكدا أن الدقهلية كبيرة بأهلها.