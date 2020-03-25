في أول أيام حظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين وانتشار أمني

تشهد محافظة بورسعيد مع بداية الساعة الأولى لتطبيق قرار إيقاف حركة المواطنين من السابعة السابعة مساء لليوم الأول خلوا من المواطنين إلا المسموح لهم بالسير أثناء الحظر، وتواجد مكثف من رجال الشرطة بقيادة اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، والذين يؤدون مهامهم في متابعة تنفيذ قرار حظر حركة المواطنين في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والاستباقية التي أقرتها الدولة المصرية لمواجهة أي تداعيات للفيروس المستجد وحفاظا على صحة وسلامة المواطن المصري في المقام الأول.

وأكدت محافظة بورسعيد أهمية وعي المواطنين بتنفيذ كل التعليمات التي حددتها الجهات المعنية وعدم الإخلال بها حتى لا يتعرض المخالفون للعقوبات وتحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على سلامة وأمن الوطن.

كما وجَّهت الشكر والتقدير لرجال الشرطة المصرية والذين يقومون بدورهم على أكمل وجه ويسهرون ليلا ونهارا لحماية أمن وسلامة الوطن والمواطنين، والذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية الوطن من أي مخاطر تواجهها البلاد حاليا، وتهيب المحافظة بالمواطنين التزام منازلهم خلال فترة إيقاف حركة المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا ومعاونة الأجهزة الأمنية فى القيام بدورها بسهولة ويسر، ونؤكد أن كل القرارات تهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة وسلامة وحياة المواطنين مهما تعددت الخسائر الأخرى، حفظ الله مصر.