مواصفات "إم جي 5" الفائزة بلقب أفضل سيدان مدمجة بالشرق الأوسط

استطاعت السيارة "إم جي 5" التابعة للعلامة التجارية "إم جي " البريطانية تحقيق فوز ثلاثي عبر كسبها لقب "أفضل سيدان مدمجة" بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2020.

تم التصويت على "جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط 2020" من قبل لجنة تحكيم ضمت مجموعة من الخبراء بقطاع السيارات الإقليمي (14 صحفياً وخبيراً وصاحب رأي من مختلف أنحاء المنطقة).

وقام أعضاء اللجنة والذين هم من دول مختلفة شملت البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بترشيح مركبات جديدة عبر عملية دقيقة وصارمة لمنح النقاط والتصويت.

وخلال السطور التالية أبرز المواصفات الخاصة بالسيارة "إم جي 5"ن ومنها:

-أعيد تصميم السيارة بالكامل مع منحها شخصية جديدة، حيث تأتي بمحرك ذو سعة تصل إلى 1500 سي سي، وبقوة 120 حصانن وعزم دوران 150 نيوتن/متر.

-تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي، وبسرعة قصوى تصل إلى 185كم/س.

-تأتي السيارة بطول يصل إلى 4601 ملم، وعرض 1818ملم، وبإرتفاع 1489ملم، وبقاعدة عجلات تصل إلى 2680ملم.

-تصل المساحة لخلفية للسيارة إلى 512 لترا، وسعة خزان للوقود تصل إلى 45 لترا.

-تأتي السيارة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان منها (نظام ESP،ABS، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مانع السرقة، وسائد هوائية، أضواء خلفية LED، مثبت سرعة.

-بالإضافة إلى (شاشة لمس قياس 10.1 بوصات مع ميّزتي Android Auto وApple CarPlay، بالإضافة إلى كاميرا بنطاق 360 درجة، وأجهزة استشعار للركن الخلفي، وفتحة سقف بانورامية ومقاعد كهربائية).

-تأتي بعجلات قياس 15 بوصة.

-تأتي بضمان 6 سنوات/200,000 كلم.