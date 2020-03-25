أجهزة الأمن تستوقف سيارة "صدى البلد" بعد الحظر.. وموسى يشكر الداخلية

عرض الإعلامي أحمد موسى، بث مباشر من الشارع المصري في 7 محافظات، لرصد حالة الشوارع، بعد تطبيق حظر التجوال، كإجراء احترازي من الدولة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ظهرت الشوارع خالية تمامًا من المواطنين، مؤكدًا أن المواطنين يلتزمون بقرار حظر التجوال في أول يوم، وفي أول دقيقة.

وأوقفت قوات الأمن، سيارة قناة صدى البلد أثناء سيرها في شوارع مصر، لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة من حظر التجوال، فيما علق موسى، أن السيارة لديها تصريح، وتطبيق القانون على الجميع، والشرطة والأمن متواجد ومنتشر بشكل سريع وفي مكان في جمهورية مصر العربية، والأمن مسيطر بشكل محترم.

وبعد أن أوقفت أجهزة الأمن السيارة، والتأكد من أنها تابعة لقناة صدى البلد، تم السماح لها بالمرور، وجه الإعلامي، الشكر والتقدير لأجهزة الشرطة: "الناس دي مش بتنام وبتلف في الشوارع عشان تتابع تطبيق القانون، والناس دي تبذل مجهودا كبيرا جدا، والعالم ينقل ويقول مصر فيها أيه".

وتابع: "عجبني التزام رجال الأمن بالانتشار السريع في شوارع الجمهورية في 27 محافظة".