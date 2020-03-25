مع بداية الحظر.. مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالرصاص بسوهاج

لقي عامل مصرعه، وأصيب 2 آخرين، في مشاجرة بالرصاص مع دخول حظر التجوال بقرية القرعان مركز جرجا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية القرعان ووجود متوفى ومصابين، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقيادات قطاع الجنوب.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتي "البداينة وعرقان" بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها مقتل "محمد. م" 30 عاما، ينتمي للعائلة الأولى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وأصيب في الواقعة شخصان ينتميان للعائلة الثانية، بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهما لمستشفى جرجا، وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالمنطقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.