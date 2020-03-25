سفارة مصر لدى الخرطوم تعزي في وفاة وزير الدفاع السوداني الراحل

أرسلت السفارة المصرية في السودان، برقية عزاء إلى وزارة الخارجية السودانية، في وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، أعربت فيها عن خالص العزاء للشعب السوداني، والقوات المسلحة، والحكومة الانتقالية في السودان، في وفاة الراحل، وهو يقوم بدور بارز في إطار نشر السلام في ربوع السودان.

وأعربت السفارة المصرية، عن خالص المواساة لأسرة الراحل الكريمة، وذويه، ومحبيه، والدعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد الكبير، والصبر والسلوان، لشعب وادي النيل، على هذا المصاب الجلل.

وتوفي وزير الدفاع السوداني، رئيس فريق الترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، في عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، صباح اليوم، وشُيع إلى مثواه الأخير مساء اليوم، في حضور رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقيادات الدولة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، وحشد مهيب من الشعب السوداني.