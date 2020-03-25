الإفتاء: من مات بفيروس كورونا نرجو له الشهادة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة متغيرة، لذا الفتوى تتغير بتغير الأحوال، الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، والفتوى الآن تحتاج منا التغيير حفاظاً على صحة الناس وهو ما تم بالفعل بالتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، أن صلاة الجمعة تصلى ظهرا فى البيت سواء جماعة أو منفرد، مضيفا أن من يخرق التعليمات ويجمع الناس للصلاة فهو آثم لأنه خرج على سلطة ولى الأمر، داعيا الجميع للتعاون والتبرع لحساب وزارة الصحة لمواجهة الوباء فالصدقة الآن قد يكون ثوابها أكبر من شهر رمضان فالصدقة تدفع البلاء.

وأوضح أن من مات بسبب فيروس كورونا نرجو له الشهادة، لافتا إلى أن الغسل وتكفين من مات بسبب كورونا وضعت وزارة الصحة عدة إجراءات للتعامل مع الجثمان وإن تعذر الغسل خوفا من العدوى جاز تركه.