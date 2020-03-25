فرنسا تعلن عزمها سحب جميع قواتها من العراق بسبب تفشي كورونا

أعلنت فرنسا، أنها تقوم بسحب جميع قواتها من العراق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عرببية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكانت السلطات الصحية الفرنسية، أشارت في وقت سابق، اليوم، إلى تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331.

وأوضح مكتب الصحة العامة في فرنسا أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة تجاوز الـ25233، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.