"الوزراء": كل جهة مسؤولة عن قرار تخفيض أعداد العاملين بها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر بالفعل تخفيض أعداد العاملين في الجهات الحكومية والعامة، إلى أقل حد ممكن، مع مراعاة إعفاء العاملين الذي يقيمون في محافظات أو مراكز بعيدة عن مقر العمل من الحضور، موضحًا أن الجهات هي المسؤولة عن تنظيم هذا الأمر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه من الوارد أن يكون هناك وظيفة معينة في جهة معينة كل من يؤديها موظفين يأتون من محافظات نائية، وبالتالي سيكون من الصعوبة إعفائهم من الحضور، ولذلك تكون كل جهة مسؤولة عن تنظيم هذا الأمر.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الموظفين الذين سيتم إعفائهم من الحضور مؤقتًا، تزامنًا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا، سيحصلون على كل مستحقاتهم من مرتبات أو مكافآت أو بدلات، سيحصلون على ذلك بشكل كامل غير منقوص، ولكن بالتنسيق مع جهات عملهم.