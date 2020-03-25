الملك سلمان لدول الـ20: نتعاون في قمة استثنائية ونوحد جهودنا ضد كورونا

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن العالم يواجه جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبا عاجل، مساء اليوم.

وأوضح الملك سلمان، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتعزز دور حكوماتنا وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الفيروس. وتابع الملك سلمان قائلا: "حمى الله العالم من كل مكروه"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.