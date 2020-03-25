وزير النقل: وفرنا أتوبيسات لنقل الركاب من أسوان ومحطة مصر وقت الحظر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن اليوم، أول يوم لتطبيق قرار حظر التجوال، والشعب المصري أثبت وعيه وحبه لبلده، كاشفا أنه بمجرد صدور قرار حظر التجوال، جرى تغيير كل جداول التشغيل للسكك الحديد والقطارات ومترو الأنفاق، لتكون الرحلات الأخيرة قبل بدء الحظر بنصف ساعة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن اليوم الأول لفرض قرار الحظر، حدثت مشكلتين واحدة في القطارات، حيث قررت الوزارة ألا تصل القطارات لأسوان، وأخر محطة من القاهرة، ستكون أسيوط، وآخر محطة من أسوان ستكون المنيا، ولكن الركاب لم يلتزموا، وجرى إبلاغ رئيس الوزراء الذي قرر استكمال الرحلات للقاهرة ولأسوان على مسؤولية الحكومة.

وشرح الوزير، أنه جرى توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة مصر وأسوان لمنازلهم، لأن الرحلات ستصل بعد ساعات حظر التجوال.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.