في الساعات الأولى للحظر.. خرق للتجول بالعاصمة وجريمتي قتل بقنا وسوهاج

أحداث متعددة شهدتها الساعات الأولى من الحظر، في أول أيامه، الذي فرضته الدولةن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الذي بدأ في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، وحتى الساعة السادسة صباحًا.

ورصدت عدسات "الوطن"، تكدسًا مروريا متوسطا في ميدان رمسيس وسط القاهرة، بالإضافة إلى تكدس وزحام شديد بين المواطنين داخل أتوبيسات النقل الجماعي، الأمر الذي يُخالف الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة المصرية، للحد من تفشي فيروس كورونا، سواء كان قبل ساعات الحظر، أو بعده.

وبعد ساعتين من تنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين، عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة رجل مقطعة إلى أجزاء، داخل جوال، وملقاه على ترعة بمركز قنا،ونجحت أجهزة الأمن في انتشال الجثة، وتبين انها مقطعة إلى 4 أجزاء بدون أقدام وذراع، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة، وأجرت معاينة، وجار التحقيق، وكلفت النيابة المباحث، بالكشف عن هوية الضحية، وتفقد بلاغات الغياب خلال الفترة الماضية.

وفي محافظة سوهاج، لقى عامل مصرعه، وأصيب 2 آخرين، في مشاجرة بالرصاص مع دخول حظر التجوال بقرية القرعان مركز جرجا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

وتبين من الفحص، نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتي "البداينة وعرقان" بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها مقتل "محمد. م" 30 عاما، ينتمي للعائلة الأولى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.