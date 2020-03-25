"مشكلة كبيرة ولكن المترو بيتعقم يوميا".. وزير النقل معلقا على تكدس الركاب

علق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على مشاهد تكدس المواطنين بمترو الأنفاق، اليوم، قبل تطبيق قرار حظر التجوال، موضحا أن المترو يعمل بكثافة من 20 لـ30%، طوال اليوم "العربات حتى الساعة 3 الكراسي كانت فاضية فيها".

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن التكدس بدأ من الساعة 5 مساء "الناس بدل ما تسيب شغلها على مراحل كله فضل قاعد لحد الساعة 5 وراحوا المترو مرة واحدة علشان يوصلو بيتهم قبل الحظر".

وتابع الوزير أن التكدس في المترو مشكلة كبيرة، ولكن المترو يتم تطهيره وتعقيمه يوميا ويتم غسله من الداخل والخارج إضافة لتعقيم الشبابيك الخاصة بالتذاكر وتطهير دورات المياه وتعقيمها يوميا.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر تم إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا، في ما رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد بجميع قطاعات الوزارة إلى الحالة "ج"، استعدادًا لتنفيذ القرار.

وتوجهت القوات إلى مواقعها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لفرض السيطرة على مختلف الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات من خلال الإدارة العامة للمرور ومديريات الأمن، وتكثيف نشر الدوريات والقوات الأمنية في شوارع المدن والقرى، للتأكد من الالتزام بقرارات الحظر.

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة.