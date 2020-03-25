"الصحة": مصر ضمن أعلى نسب الشفاء من كورونا على مستوى العالم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المرحلة الثانية متفرقة من 24 محافظة، موضحًا أن المحافظات الأربعة، الذي جرى الإعلان عنها في المرحلة الأولى بأن بها إصابات، كان الهدف منها فقط، تشديد الإجراءات الوقائية، لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه جرى ذكر المحافظات في المرحلة الأولى من أجل إجراء العزل الذاتي، وتوعية المواطنين، وهذا لا يُعني أنها الأعلى في نسبة الإصابة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن مصر من أعلى نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يجري إصدار بيان يومي بعدد الإصابات الجديدة، وكذلك أعداد الوفيات وعدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر، عقب جمع جميع الحالات من المعامل المركزية، موضحًا أن الدولة تسعى لعدم زيادة عدد الحالات المصابة في وقت زمني قليل، حتى نتمكن من تتبع أثر الإصابة.