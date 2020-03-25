رئيس قسم المناعة يكشف طريقة عزل المصابين بكورونا في بيوتهم

كشف الدكتور أيمن الحداد رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح، عن طريقة العزل الذاتية لمريض كورونا، أو المشتبه بإصابته.

وقال الحداد خلال لقاء مع كاميرا برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن عزل المريض يكون في غرفة في منزله، على أن يتناول طعامه وشرابه في أدوات خاصة به، محذرًا من الاحتكاك المباشر بالمريض.

ونصح الحداد، بارتداء الكمامات سواء للمريض أو من يتعامل معه، لافتًا إلى أنه في حالة وجود كبار سن يجب عزلهم أيضًا في غرف منفصلة.

وأوصح الحداد، أن تعقيم غرفة العزل يكون باستخدام الكلور ومسح أرضية الغرفة والأكر والأبواب النظافة العادية لافتًا لاستخدام 35 سم كلور لكل لتر ماء.

كما نصح الحداد، بتغذية المريض بأغذية ترفع المناعة مثل البروتينات واللحوم والدواجن والأسماك، وتناول الثوم والبصل والفيتامينات وأوميجا 3 وفيتامين 3 مع تناول المشروبات الدافئة.

وأوضح الحداد، أن منظمة الصحة العالمية حددت التداوي بمادة البارستيمول وأن يتم علاج الكحة بالأدوية العشبية محذرًا من تناول المضادات الحيوية نظرًا لانه فيروس وليس بكتريا.