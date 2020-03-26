صور.. انتشار أمني مكثف بشوارع كفر الشيخ تزامنا مع قرار حظر التجول

شهدت طرق محافظة كفر الشيخ العامة والداخلية، مساء أمس، انتشاراً أمنياً مكثفاً، وذلك تزامناً مع تطبيق قرار حظر التجول، وتواجدت قوات الأمن بكثافة في الأكمنة الحدودية للمحافظات الأخرى، وشهدت بعض الطرق توقيف المواطنين المارين من الطرق أو الشوارع، من قبل قوات إنفاذ القانون لسؤالهم عن أسباب اختراقهم لحظر التجوال.

وقال مصدر أمني إن هناك تعليمات مشددة للتعامل بقوة وحزم مع المارين على الطرق أو الموجودين في الشوارع إذا كانت ظروفهم لا تضطر، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، مشيراً إلى وجود تنسيق تام بين الأجهزة المختلفة من خلال غرف عمليات منعقدة طوال الوقت.