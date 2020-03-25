صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بكمين القرضا 

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، أعمال التطهير والتعقيم بكمين القرضا، ضمن خطة المحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية على حدود ومنافذ المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف الوقاية من الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه باستمرار إحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة، وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين المحافظة والمحافظات المحيطة، من خلال الكشف علي جميع المواطنين القادمين من المحافظات المجاورة، وذلك بالأجهزة الكاشفة لدرجات الحرارة والموجودة بجميع منافذ المحافظة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة وأي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على أن يتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الصحة.