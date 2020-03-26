منظمة الصحة: أمام الولايات المتحدة وقتا لمنع تحولها لبؤرة جديدة لكورونا

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أمس الأربعاء، إنه مازال أمام الولايات المتحدة، الوقت لبذل الجهود اللازمة، للحيال دون تحولها إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت هاريس -في تصريحات تلفزيونية، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن احتمالية تحول الولايات المتحدة إلى بؤرة للوباء موجودة، لكن مازال هناك وقت لتغيير ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الاوسط".

ورغم ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، قالت هاريس، إن الولايات المتحدة يمكنها تغيير مسارها، موضحة أن البلاد لديها أفضل خبراء الصحة والتكنولوجيا في العالم الذين بإمكانهم التوصل إلى خطط مبتكرة لحل الأزمة.

وذكرت هاريس، أن وصفة النجاح في وجه الفيروس تتضمن إجراء الاختبارات على الناس وتحديد الأشخاص المصابين ثم عزل هؤلاء الناس أو من تعرضوا للمصابين، وأخيرًا علاجهم لكن مع الحفاظ على حماية العاملين بالصحة.

وانتشر الفيروس، سريعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ آخر عدد للمصابين 61 ألف حالة بينما وصل عدد الضحايا إلى 849 حالة وفاة.

وأشارت آخر البيانات حول تفشي الفيروس في الولايات المتحدة إلى أن عدد المصابين تجاوز الـ 60 ألف مصاب، فيما بلغت حصيلة الوفيات 827 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الأربعاء.

وأشارت معطيات جامعة جونز هوبكينز، إلى أن أكثر من 200 مصاب بالفيروس توفوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبلغت نسبة الوفيات 1.38%، حسب الإحصاءات المتوفرة.

وفي وقت سابق، أشارت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها في الولايات المتحدة بتسجيل 10270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وأوردت أن حصيلة المصابين 54453 شخصا وحصيلة الوفيات 737 شخصا.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي، وأصبحت الولايات المتحدة ثالث دولة في العالم من حيث انتشار فيروس كورونا بعد الصين وإيطاليا.