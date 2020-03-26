رغم زواجهما.. تنافس مهني بين أحمد العوضي وريم مصطفى في "شديد الخطورة"

ينتظر الفنان أحمد العوضي، عرض مسلسله الجديد "شديد الخطورة" عبر منصة "Watch it" الرقمية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في أولى بطولاته بمجال الدراما التلفزيونية.

وعلمت "الوطن"، أن العوضي يجسد دور مدير شركة أوراق مالية يُدعى "مالك"، ومتزوج من "نور"، التي تلعب دورها الفنانة ريم مصطفى، حيث تعمل الأخيرة داخل شركة منافسة له بحسب الأحداث، ما يخلق بينهما عددا من المواقف التنافسية، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة" هادي الجيار، رياض الخولي، محمود حجازي، ناهد رشدي وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.