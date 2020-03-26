دينا: لست ضيفة شرف في "سلطانة المعز"

نفت الفنانة دينا، ما تردد أخيرا بشأن ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سلطانة المعز"، للمخرج محمد بكير، وبطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت دينا، لـ"الوطن"، إنها تُقدم أحد أدوار البطولة النسائية، حيث تؤدي دور الصديقة المقربة لـ"غادة"، التي تساعدها على عربة الكبدة التي تمتلكها داخل شارع المعز، مضيفة أنه دور جديد عليها، ولم تقدمه في سابق أعمالها، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

ويشارك في بطولة "سلطانة المعز"، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، مي الغيطي وكوكبة من النجوم، من تأليف إياد إبراهيم.