هل ظهور فيروس كورونا من علامات الساعة؟.. "الإفتاء" ترد

رد الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، على بعض الأقاويل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقول إن فيروس كورونا من علامات يوم القيامة، قائلا إن الدين لا ينظر متى تقوم الساعة وعندما غيَّب الله عنا قيام الساعة أمرنا أن نديم العمل لا أن ننتظر الساعة.

وأضاف خلال حوار ببرنامح "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية، بسمة وهبة، "سؤال هل القيامة ستقوم لا يحركني بشيء ولكن الذي يحركني سؤال هل يرضى عني الله أم لا".

وتابع: "حتى لو القيامة هتقوم أنا سأستمر في العمل، أن ألقى الله سبحانه وتعالى ويدي مليئة بالعمل فتكون يدي شاهدة عليا، خير من ألقى الله وأدعي أنه ظلمني وأدعي أنه لم يكن عادلا وكان يعبث بحياتي، الحقيقة أنني لا أنتظر قيام الساعة ولكن أنظر إلى مدد الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة".