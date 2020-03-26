مصادر: ارتفاع أعداد ضحايا تصادم الـ16 سيارة بالصف إلى 18 متوفى و5 مصابين

كشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات في واقعة حادث الصف، ارتفاع أعداد المتوفين إلى 18 شخصا وإصابة 5 آخرين وذلك بعد أن دهست سيارة نقل "تريلا" 15 سيارة ملاكي وميكروباص، أثناء توقف السيارات في أحد أكمنة حظر التجوال على الطريق الإقليمي بمدينة الصف.

وأضافت المصادر أن عقب ذلك أسرعت القوات من مباحث قطاع جنوب الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الادارة العامة للمباحث، وبدأت القوات في الانتشار فى محيط الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا، وتبين أن الجثث تحولت عدد منها لأشلاء وعدد آخر انشطر إلى نصفين، وتم التحفظ على قائد السيارة، المتسبب في الحادث، ونقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات.

وأوضحت المصادر أن قوة أمنية من المباحث تحت إشراف العقيد علاء فتحي رئيس القطاع، والرائد أحمد يسرى رئيس مباحث الصف، بدأت في مناقشة عدد من الشهود والمصابين، وبإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة.

وانتقل فريق من النيابة، وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصرحت بدفن الجثث، وانتقل فريق للمستشفى لسماع أقوال المصابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. وكانت محافظة الجيزة شهدت حادثا مروريا بشعا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.