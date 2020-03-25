عاجل.. إصابة 16 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بواحة الفرافرة

أصيب 16 شخصًا، مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية أبو منقار – الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا يفيد بوصول 16 مصابا لمستشفى الفرافرة المركزي في حادث مروري. وتبين انقلاب سيارة اجرة ميكروباص في طريق قرية أبو منقار – مدينة الفرافرة، أسفر عن إصابة كل من فاطمه علي احمد ٣٢ سنة، حنان بدوى احمد ٥١ سنة، صفاء محمد السيد ٢٥سنة، شيرين محمد لمعان ٣١ سنة، سيف الدين أحمد ابراهيم ١٣سنة، هاني عبدالله شلبي ٦٢سنة، خلود رمضان محمد ١٤ سنه، احمد سمير عبد الغفار ١٦سنة، عماد صابر عبد الغفار ٢٠سنة، محمد رمضان محمد ١٧سنة، حسن كمال علي ١٤سنة، رجاء بلال عبد الله ١٢سنة، طارق عبد الفتاح السيد ٣٥سنة، شفيقه المرسي عباس ٣٥سنة، مروة السمان حسن ٣٠سنة، هشام اشرف خلف ١٨سنة. وجري نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وتحويل بعض الحالات لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.