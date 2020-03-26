أعضاء ذكرية.. "الطب البيطري" يكشف حقيقة إعداد صينيين وجبات ثعابين مشوية

كشف الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، حقيقة استخدام مجموعة من الصينيين شقة بأحد مناطق القاهرة الجديدة لإعداد وجبات من الثعابين المشوية، حيث ذكر أن الوجبات التي كان يّعدها الصينيين ليست ثعابين مشوية كما روج البعض ولكنها أعضاء ذكرية لبعض الحيوانات، مثل العجل والخنازير.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن تلك الأعضاء الذكرية قام الصينيين بجمعها في صناديق من أجل تجفيفها، مؤكدًا أنه سيتم إجراء فحص طبي لها، والتأكد من تحديد نوعيتها، ومعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وأشار مدير الطب البيطري بالقاهرة، إلى أنه تم التحفظ على تلك الأعضاء الذكرية التي كان يجهزها مجموعة من الصينيين من أجل تناولها.