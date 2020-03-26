فيديو.. كمين شرطة يستوقف شريف عامر بعد ساعات من حظر التجول

تجول الإعلامي شريف عامر، بسيارته متجهًا إلى عمله بعد ساعات من حظر التجول، ورصد خلال رحلته من منزله وحتى مدينة الإنتاج الإعلامي، حركة المرور ومدى تطبيق المواطنين لقرار الحظر الجزئي الذي أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من الاختلاط ومجابهة فيروس كورونا.

واستوقف "عامر"، خلال رحلته كمين يضم عددًا من أفراد الشرطة، وقام عامر بالترحيب بهم، قائلًا: "أنا رايح شغلي والله ومعايا كل الورق والشغل أعطى لي كل المستندات والوثائق"، ما سمح له أفراد الشرطة بالمرور، وقام الإعلامي بعرض هذا الفيديو خلال برنامجه "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر".

وناشد الإعلامي، المواطنين عدم التخلي عن الانضباط الذي حدث أول يوم في الحظر في باقي الأيام، "خليكم في البيت على قد ما تقدروا، ويا ريت تستمروا على كده طوال فترة الحظر، لازم الشوارع تفضل كده، مش نشد في الأول وفي الآخر نرخي".