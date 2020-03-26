"العمل الإيطالية": عصابات المافيا تبرعوا بمبالغ ضخمة للوقاية من كورونا

قال الدكتور عاطف متولي المستشار بوزارة العمل الإيطالية، إن أزمة انتشار فيروس كورونا في إيطاليا بدأت باستهتار من المجتمع، وبعد ازدياد أرقام الإصابات بالفيروس التي وصلت لحوالي 62 ألف ووفاة حوالي 4000 حالة خلال شهر واحد فقط، مما جعلهم بعد ذلك يستجيبوا لحظر التجوال الذي فرض عليهم.

وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، إننا نحاول عمل حملة توعية للمصريين في مصر بأخطار هذا الفيروس الذي من الممكن أن يؤدي لارتفاع الإصابة إلى انهيار في اقتصاد البلد نفسها ومن الناحية الاجتماعية والنفسية أيضاً، لافتاً إلى أنه يوجد تشديدات بعدم الخروج إلا في ظروف العمل، وفي حالة اختراق القانون من الممكن أن تصل به إلى الحبس وليس الغرامة المالية فقط.

وأوضح، أنه يوجد بعض رجال الأعمال وعصابات المافيا الذين تبرعوا بمبالغ ضخمة للحكومة الإيطالية، ولابد أن تكون التبرعات رسمية للحكومة وليس من شخص لشخص حتى لا تنتقل العدوي، ومساعدة الكنيسة بعدد من الوجبات، مشيرا إلى أن العمالة غير منظمة في إيطاليا وتعد مشكلة كبيرة بالنسبة للفئات الضعيفة للمجتمع.

وتابع، أن الحكومة الإيطالية لا يوجد لديها الإمكانيات المادية لتغطية كل الخسائر الناتجة عن فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التزام المصريين بتعليمات الحكومة وعدم الاستهتار والاستهانة بالإجراءات.