"خانتني بعد سنة ونص جواز".. زوج يكشف تفاصيل قتل زوجته وعشيقها بالجيزة

"شفتها بتخوني.. لقيتها في حضن عشيقها بعد سنة ونص من الجواز.. مقدرتش أمسك نفسي.. طلعت السكين من هدومي.. وفضلت أضرب فيهم الاتنين لحد ما الأوضة بقت بركة دم.. انتقمت لشرفي.. مكنش تنفع تعيش هي وعشيقها".. بهذه الكلمات بدأ الشاب المتهم بقتل زوجته وعشيقها طعنا بالسكين، حديثه أثناء مثوله أمام جهات التحقيق للكشف عن ملابسات الجريمة المروعة التي ارتكبها.

وشرح المتهم تفاصيل الجريمة التي استغرقت 8 دقائق قائلا: "قتلتهم وفضلت مستني الشرطة لحد ما جت.. قتلت الاتنين.. ومش ندمان.. في دقايق كانوا جثث.. الشرف غالي".

وكشف المتهم عن تفاصيل الجريمة، وقال إنه متزوج منذ عامين، وإنه خرج للعمل في محل جزار قريب من المنزل، وفي أثناء وجوده في العمل، طلب منه صاحب المحل إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل فسمع أصواتا داخل غرفة النوم، وعندما دخل الغرفة تفاجأ بزوجته عارية في أحضان عشيقها، مشيرا إلى أنه لم يتردد كثيرا فسدد لزوجته طعنة في الرقبة والصدر وأنهى حياتها في الحال.

وتابع المتهم في اعترافاته، بأن عشيقها حاول الهرب واختبأ عاريا أسفل السرير إلا أنه سدد له 15 طعنة في الرقبة والصدر حتى فارق الحياة، وانتظر حتى حضرت الشرطة بعد أن أبلغ الجيران النجدة إثر محاولة زوجته الاستغاثة بهم.

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من سكان شارع محمد فاضل، بوقوع جريمة قتل لسيدة وشاب داخل إحدى الشقق بالمنطقة، وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، والرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث العمرانية، إلى مكان الواقعة، وضبط جزار، 31 عاما، وعلى ملابسه آثار دماء، وبحوزته سكين.

وعثرت القوات على زوجته 22 عاما، ترتدي ملابس "لانجيري" وبها طعنتان بالصدر وكذا جثة بائع خضروات 24 عاما، وتبين أنه مصابا بـ15 طعنة عاريا، واعترف بتفاصيل جريمته، حيث قال في محضر الشرطة، إن صاحب محل الجزارة الذي يعمل فيه طلب منه إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله فتوجه إلى المنزل فتفاجأ بزوجته تخونه وتقيم علاقة جنسية مع عشيقها، فقتلهما، وانتظر بجوار الجثث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.