"عشان متتصابش".. "الصحة" تنشر معلومات لطرق مواجهة فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان عددا من المعلومات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ19".

وتقدم "الوطن" فيما يلي كيف يمكن الوقاية من الإصابة بكوفيد ـ 19، فترة حضانة المرض، إضافة لبعض المعلومات المهمة، حول الفيروس وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

ـ لا بد من اتباع أساليب الوقاية الشخصية، كالاهتمام بنظافة الأيدي بصفة مستمرة.

ـ اتباع العادات الغذائية السليمة.

ـ حماية الجهاز التنفسي، فلا يوجد حتى الآن لقاح أو مصل لمنع العدوى.

ما مدة فترة حضانة المرض بين الإصابة وظهور الأعراض؟

ـ فترة حضانة المرض 14 يوما، فمن الممكن أن تظهر الأعراض في أقل من يومين وحتى 14 يوم بعد التعرض للشخص المصاب.

ماذا لو سافرت مؤخرا إلى بلد به نسبة إصابة عالية ومرضت؟

ـ لا بد من طلب الرعاية الصحية فوراً، مع إخبار الطبيب المعالج بتاريخ السفر منفصلا، وأخذ الاحتياطات الوقائية، لمنع انتشار المرض، كتجنب مخالطة الآخرين.