مصادر: انطلاق طائرة الإغاثة المصرية لإجلاء العالقين في الكويت

انطلقت رحلة إجلاء المصريين العالقين بدولة الكويت من مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، لإعادة المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع السفارة المصرية بالكويت، ودولة الكويت.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن من المنتظر أن تصل الرحلة في تمام الخامسة من مساء اليوم، وعلى متنها نحو 300 عالق مصري.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن الشركة بصدد تسيير رحلة أخرى فجر غدٍ إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ لإعادة مصريين عالقين هناك، من عدة مدن، على أن تعود الطائرة إلى القاهرة في مساء اليوم نفسه.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل، مساء أمس، رحلة إعادة المصريين العالقين بدولة الكويت، قادمين على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، رقم 611 من طراز بوينج 777، وعلى متنها 350 راكبا من الراغبين في العودة إلى مصر. وفور وصولهم مطار القاهرة الدولي، وقع أطباء الحجر الصحي بالمطار الكشف الطبي على الركاب، لقياس درجة حرارتهم، وأخذ عينة دم لتحليلها؛ للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.