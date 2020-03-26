"تجارية كفر الشيخ" تطالب بإعفاء مركبات الأسماك من الحظر

طالب المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، بسرعة التدخل لإعفاء المركبات المُحملة بالأسماك للمحافظات، من قرارات الحظر.

وقال رئيس الغرفة التجارية، في خطاب موجه للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنه "لما كانت محافظة كفرالشيخ هي قلعة إنتاج الأسماك بمختلف أنواعها في مصر، حيث تنتج وحدها نصف مليون طن أسماك سنويا بما يعادل إنتاج أكثر من 40% من إنتاج مصر، وبالاشارة إلى قرار رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر في 24 مارس 2020 باستثناء المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها مما تضمنة القرار من توقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، فأننا نطلب إعفاء مركبات الأسماك من الحظر".

وأضاف: "ترغب الغرفة في أن تكون المركبات التي تحمل الأسماك المتجهة من الأسواق المختلفة بالمحافظة إلى أسواق الجمهورية، من ضمن الفئات التي لا تسري عليها المواعيد المقررة بالقرارات السابقة الخاصة بتوقف وسائل النقل الجماعي والخاص، حيث أن توقف اسواق السمك بمحافظة كفرالشيخ عن توريد الأسماك، سوف يؤدي إلى حدوث ارتفاع جنوني بأسعار الأسماك".