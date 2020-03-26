الدولار يتراجع قبل صدور تقرير إعانة البطالة الأمريكية

تراجع الدولار مقابل الين واليورو، اليوم الخميس، قبيل بيانات أمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق، ومن المتوقع أن تُظهر ارتفاعا في طلبات إعانة البطالة مع تسريح الشركات لعاملين بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وواصل الجنيه الاسترليني تراجعه مقابل اليورو والدولار بسبب مخاوف من عدم استعداد بريطانيا لعدد متزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تواجه فيه أنظمة الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا بالفعل ما يفوق طاقتها.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما مرتبطان على نحو وثيق بتجارة السلع الأولية العالمية، مقابل الدولار الأمريكي إذ يعزف المتعاملون عن القيام بمخاطرات كبيرة.

ورحب المستثمرون بتمرير حزمة تحفيز أمريكية بقيمة تريليوني دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا، لكن هناك مؤشرات بالفعل على أن بعض الولايات الأمريكية ستحتاج إلى المزيد من الأموال للإمدادات الطبية في ظل معاناة نظام الرعاية الصحية لمواجهة المرض.