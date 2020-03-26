اليوم.. صرف معاشات الصحفيين وبدل البطالة وتجديد اشتراك العلاج

تبدأ اليوم نقابة الصحفيين في تقديم بعض الخدمات لأعضاء النقابة، بعد قرار غلق مقراتها في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

وتتلقى النقابة، اليوم، طلبات التجديد في مشروع العلاج بعدما تقرر مد فترة الاشتراك الاستثنائي في مشروع العلاج حتى يوم الخميس 2 أبريل، حيث يتواجد موظف لإنهاء الإجراءات.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعلن عن إجراءات، لمساعدة أعضاء النقابة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وتضمنت القرارات إعفاء حالات الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج السابق إقراره من المجلس من الغرامة في 3 حالات "المتعطلة صحفهم، أو المفصولين، الذين تصادف وجودهم خارج البلاد خلال فترة الاشتراك الرسمي، مراسلي الصحف بالمحافظات الذين لم يتمكنوا من الحضور في فترة الاشتراك الرسمي"

كما سيجري تحويل بدل البطالة للزملاء المستحقين على بطاقاتهم الائتمانية بداية من الشهر الحالي، مع تقديم موعد الصرف ليكون من اليوم الخميس.

وتستمر النقابة في صرف المعاشات للزملاء في مواعيدها عن طريق بطاقات الائتمان، ومكتب البريد بالنقابة الذي سيكون مفتوحًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع خصيصا للمعاشات، فضلا عن استمرار العمل بمنفذ بيع المنتجات الغذائية بمبنى النقابة التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وفق القواعد المقررة من الحكومة، مع استمرار فصل مدخله كليًا عن مدخل النقابة المغلق وفق قرار المجلس.